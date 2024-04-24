男子冒國安幹警招搖撞騙　判監10年半兼罰款

國家安全部周二（23日）披露一宗冒充國安幹警行騙的案件，騙徒在民眾舉報下落網，最終因犯詐騙罪、招搖撞騙罪，判處有期徒刑10年6個月及罰款20萬元（人民幣，下同，約22萬港元）。

騙徒陳某2013年前往福建廈門後，因工作生活未按照自己期望發展，竟想出冒充國安幹警。2022年2月，陳某開始以所謂「廈門市國家安全局九處處長」的身份活動。同年11月，漁船主楊某請託陳某替其「疏通關係」，以盡快拿回因違規電魚被查扣的漁船。惟楊某給陳某支付20萬元「關係費」後，卻依然因涉嫌非法捕撈水產品罪被移送起訴。另一名商人林某因賭博被抓後，陳某又答應林某的家人幫助「協調」辦理取保候審、獲得「特殊關照」，共騙取錢財155萬元（約170萬港元）。此外，陳某還先後以相同手段，騙取多人大量錢財和燕窩、名酒等貴重物品。

除詐騙錢財之外，陳某又在一年時間裏，同時騙取3名女性受害人的信任，甚至利用她們為自己實施犯罪提供便利。其中，網絡主播曉雯在一次聚會上與陳某相識，不久後兩人確定了戀愛關係。相處期間，陳某故意在影片中露出「警車」、「公文」等內容，使曉雯誤以為男友是個「有能量的公家人」。其後，曉雯不僅租了更大的房子與陳某同居，更讓自己兄長替陳某當免費司機，甚至還有未曾謀面的女網友，心甘情願為陳某詐騙提供空殼公司和人頭帳戶。