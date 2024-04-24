陸軍機迫近基隆高雄　邱國正認3分鐘可飛到總統府

台灣國防部日前偵獲部分中國大陸解放軍軍機距離基隆及高雄僅41海里，台灣空軍前副司令張延廷指大陸戰機從這個距離飛到台北總統府上空只需4到5分鐘，台軍可能無預警時間。台灣防長邱國正周三（24日）指，台軍戰備監控的用意就是避免這種事發生。

張延廷指出，大陸軍機在距離台灣這麼近的空域活動，等於已掌握了制空權，恐會讓台軍猝不及防、沒有預警時間。邱國正回應稱，如果按正常距離飛行加上台軍沒有反制，戰機的確只需約3至5分鐘便可從前述的距離到達台北總統府上空，這是台軍要戰備、監控的原因。

針對大陸科研船於台軍漢光演習兵推期間現蹤，邱國正認為這種情況經常出現，台方不管海巡或軍隊都有應對方法。至於大陸近日首度發布山東號航母編隊影片，邱國正指陸方是展現軍力。對於美國對台交付武器的速度，邱國正表示正在強化多個步驟，例如美方成立「老虎小組」協助台方軍購或加快執行速度都是好事。至於今年會否加大台軍赴美受訓的交流力道，邱國正稱交流會持續，效果好的話不管對官兵個人還是團隊，都是拓展訓練效果的機會。