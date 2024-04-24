屢遭老師打手心及罰抄萬次　9歲童跳樓自殺亡

湖南岳陽市平江縣一名9歲男童近日被老師罰抄一萬次作業後，從樓頂跳下自殺身亡。男童父母表示，兒子在校內長期遭受班主任體罰，包括罰抄、用藤條打手心等，長時間受心理和生理壓迫。平江縣政府周二（23日）指，男童於上周一（15日）墮樓身亡，確實存在罰抄、打手心等體罰情況，案件已移交縣紀檢監察部門，由紀檢監察部門依規依紀處理相關人員。

警方上周一接獲報案指，當地某居民樓有一名孩童墮樓，他由救護人員送院救治，惜搶救無效死亡。警方調查發現，墮樓的楊姓男童是平江縣簡青芙蓉學校學生，由母親在學校附近租屋陪讀，父親在外地工作。警方目前已排除他殺，樓頂閉路電視畫面顯示，身穿校服的男童曾在圍欄附近徘徊，最終攀爬上圍欄並從畫面消失。

男童父母事後曾用20小時查看校內閉路電視，竟發現兒子經常被老師體罰，一周內被罰13次，經常被人用籐條打手，有一天連續罰站4堂課，亦曾罰抄一萬遍「分級」一詞。他們對兒子遭體罰一事耿耿於懷，班主任未曾出面解釋或道歉，希望當局調查後會給予交代。平江縣政府則指，事發後學校校長、安保等迅速趕到事發地點及醫院，積極協助搶救善後工作。