內地開展專項整治行動　針對自媒體擺拍造假

女網紅「Thurman貓一杯」早前自編自導在巴黎拾獲小學生作業。

內地近年屢發生網紅造假問題，近日備受熱議的包括女網紅「Thurman貓一杯」因編造散播在法國巴黎拾獲小學生作業而遭處罰。中央網信辦周日（21日）發布通知，即日起在全國範圍開展為期2個月的「清朗‧整治『自媒體』無底線博流量」專項行動，遏制自媒體擺拍造假風，壓縮無底線博流量行為空間，提升自媒體發布訊息可信度。

行動聚焦自媒體無底線造熱點蹭熱點，製造以假亂真、虛實混雜的訊息陷阱等突出問題，從嚴整治漠視公共利益、違背公序良俗、擾亂公共秩序，為了流量不擇手段、喪失底線的自媒體。同時，中央網信辦希望壓緊壓實網站平台訊息內容管理主體責任，切斷「毒流量」吸粉變現利益鏈，擴大優質訊息內容觸達範圍，營造風清氣正網絡空間。

具體整治的重點問題有五大類，包括自導自演式造假、不擇手段蹭炒社會熱點、以偏概全設置話題、違背公序良俗製造人設，以及濫發「新黃色新聞」。中央網信辦表示，要加強重點平台和重點環節管理，加強自媒體帳號全流程管理，加強訊息來源標註展示，並完善流量管理措施。