大陸願採取積極措施　推動旅遊等兩岸合作

大陸國台辦周三（24日）在北京舉行新聞發布會，發言人朱鳳蓮回應多項涉台問題。被問及是否會否考慮開放大陸居民赴台旅遊，朱鳳蓮強調陸方將採取積極措施，推動包含旅遊在內的兩岸各領域合作。惟目前兩岸交流合作仍有人為阻力和障礙，民進黨當局未解除相關禁管令，只有消除這些障礙，才能為兩岸旅遊和人員往來恢復正常創造有利條件。

第77屆世界衞生大會將於5月27日在瑞士日內瓦舉行，民進黨當局計劃屆時由新任的衞福部長率隊前往。朱鳳蓮表示，關於台灣參與世衞組織活動問題，陸方立場一貫且明確，是民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，導致台灣參與世衞大會的政治基礎不復存在，指摘台當局借「蹭會」作政治文章，結果只會自取其辱。有傳台灣方面取消「兩岸經濟合作框架協議」（ECFA），朱鳳蓮批評民進黨當局為一黨之私，惡意阻撓破壞兩岸經濟的正常交流合作，導致如今ECFA實施面臨不確定性，若對方拒不悔改，陸方支持有關部門依據相關規定研究採取進一步措施。

台灣前總統馬英九早前率團訪問大陸，朱鳳蓮認為此行符合台灣內部主流民意和台灣同胞利益，獲得廣泛好評。