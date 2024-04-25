阻春耕要求農民額外付費　村鎮幹部多人遭處分

內蒙古開魯縣建華鎮雙勝村多名農民投訴，他們此前簽訂了土地承包合約，近日卻有鎮、村幹部阻止他們下田耕作，要求農民交錢，並扣走他們的耕種機。開魯縣政府周二（23日）通報，已針對投訴即時召開縣委常委（擴大）會議，調查核實情況，並作出了處理。

除建華鎮外，開魯縣小街基鎮農民張師傅透露，2014年轉包了300多畝沼地，經過改良後用來種植粟米，承包費用也一次性交清。但踏入4月春耕時節，村裏卻要求收取每畝200元（約220港元）的費用，張師傅一共繳交了7萬元（約7.7萬港元）。他指當年村裏請他來改良土地，也為轉包一事開了會。他自資改良，又運來沙土將鹽鹼地蓋住以開展耕種。然而，村裏現在卻以「草轉耕」的名義收費，農民如不交錢便不能下田。

開魯縣政府通報指出，林幹部催收的「增補承包費」，是開魯縣新增耕地高效利用試點工作採取的處理方式之一，即由村集體對新增耕地收取的有償使用費。就「阻攔不讓種地」問題，部分新增耕地大戶不願交納費用，令已繳費的農民產生攀比心理，導致阻礙翻地行為。目前已通過縣鎮村三級協調化解，確保不再出現阻礙翻地整地、貽誤農時等問題。至於個別基層幹部對待群眾態度蠻橫、言語粗魯、工作方式嚴重不當，開魯縣委已將建華鎮黨委副書記免職，並給予黨內警告處分。縣紀委監委並已對雙勝村黨支部書記、村委會副主任給予黨內嚴重警告處分，對可能存在其他違紀行為的幹部，也展開調查。