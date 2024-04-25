王毅晤匈牙利外長　冀匈方推動歐盟理性看待中國發展

中共中央政治局委員、外交部長王毅周三（24日）在北京，與匈牙利外長西伊亞爾托舉行會談。王毅表示，中方願同匈方保持密切溝通，深化兩國政治互信，推進共建「一帶一路」合作，推動雙邊關係邁向更高水平。王毅又稱，中方讚賞匈方排除干擾和壓力，堅定深化對華合作。匈牙利將接任歐盟輪值主席國，希望匈方推動歐盟理性、友善看待中國發展，奉行更為積極、務實的對華政策，加強中歐戰略溝通，推動中歐關係持續穩定健康發展。

西伊亞爾托表示，匈牙利反對「脫鈎斷鏈」，始終認為視中國為威脅只會錯失機遇，把中國當夥伴才是正確選擇。匈牙利歡迎中國進一步加大對匈牙利投資，願在共建「一帶一路」框架下推進重點項目建設，不斷深化匈中各領域互利合作。雙方亦就烏克蘭危機等共同關心的問題深入交換意見。

同日，中國商務部部長王文濤亦與西伊亞爾托共同主持召開中國匈牙利政府間經濟聯委會第二十次會議。王文濤表示，中方願與匈方一起，加強發展戰略對接，共同維護自由貿易，反對保護主義，繼續推進高質量共建「一帶一路」，挖掘雙邊經貿合作潛力，加強新能源、基礎設施、交通物流、數字經濟、金融等領域合作。

西伊亞爾托重申，匈方高度重視對華關係，將對華合作視為重要機遇，反對「脫鈎斷鏈」和「去風險」。匈方希望推動匈牙利優質農食產品對華出口，鼓勵中國企業赴匈投資，匈方將為中國企業提供開放、公平的營商環境。