上海擬建亞洲首個Peppa Pig主題樂園　望親子體驗童趣

亞洲首個兒童動畫小豬佩奇（Peppa Pig）戶外主題樂園周三（24日）宣布將落戶上海市崇明區長興島，希望親子家庭沉浸體驗童趣。該項目佔地面積約290畝，落成後將是全球規模最大的Peppa Pig戶外主題樂園，預計將在2027年建成開園。

該項目由美國玩具製造商孩之寶授權、上海脈馳文化發展有限公司全權引入並投資營運管理，投資額逾24億元人民幣（約26億港元）。據介紹，項目已進入創意設計階段。上海市長興島開發建設管理委員會專職副主任蔡瀟飛認為，以該國際級知名知識產權為核心內容打造的全新戶外主題樂園落戶長興島，在提升上海東北部地區文旅產品國際知名度的同時，也將賦予海內外遊客在上海更多元化的沉浸式主題娛樂體驗。

孩之寶集團全球體驗、夥伴關係和音樂高級副總裁普羅克斯（Matt Proulx）指出，孩之寶對中國市場和消費者的高度重視，雙方將持續緊密合作，在中國開發更多項目，包括將小豬佩奇戶外主題樂園帶到更多城市。脈馳文化總裁趙陽稱，該項目配備獨立的主題酒店，為親子家庭提供一站式國際主題樂園的遊玩體驗。