網課惡意搗亂教師猝死　女兒休學討公道

河南省新鄭市第三中學女教師劉韓博前年年底網上授課期間，有學生邀請大量校外網民加入擾亂課堂秩序，教師最終因「網課爆破」猝死。公安機關同年11月2日立案偵察，惟死者女兒王女士日前在社交平台稱，檢察院遲遲不受理和起訴此案，態度模棱兩可，公檢部門亦存在矛盾說辭。王女士目前已獲研究生學校取錄，她打算休學為亡母討公道。

劉韓博家屬提供的網課直播錄屏紀錄顯示，事發當天的網課期間，有不明身份者闖入線上會議室，通過播放音樂、語音辱罵和共享屏幕干擾課件投屏等多種方式擾亂課堂秩序，最終導致劉韓博猝死。王女士指，參與網課爆破是一個團夥，其中包括一名新鄭市第三中學的學生，以及西北一帶多名青少年，涉事人等去年初已被採取強制措施，至今年初取保候審已達一年期限，多人現已恢復自由，而他們至今未向劉韓博家屬道歉。

王女士憶述，公安部門曾指網課爆破是母親猝死的極大間接原因，更自去年5月起多次嘗試以尋覓滋事罪移交此案予新鄭市檢察院審查起訴，但檢察院一直沒有明確受理。她今年5月更獲市檢察院回覆稱，從未聽說公安部門正式向檢察院移交案件，案件亦無錄入系統，檢察院目前沒有案件承辦人。她強調，只希望案件能被檢察院正常受理，順利起訴，即便對方決定最終不起訴，也應送達不起訴決定書而非持續拖延時間。