華南降水較往常多逾一倍　63年來第二高

華南、江南周三（24日）迎來新一輪降雨，廣東中南部部分地區周四（25日）有大暴雨，局地特大暴雨。華南、江南等地本月以來接連出現多輪強降雨，累計雨量較常年同期顯著偏多。廣東從化局地累計雨量超過1,000毫米，華南地區降水較常年同期偏多一倍以上，為1961年以來的第二新高。

中央氣象台周四（25日）上午8時繼續發布暴雨黃色預警和強力對流藍色預警，周六至下周二（27至30日）江南、華南、貴州等地仍有較強降雨，部分地區有暴雨，局地有大暴雨，並伴有強對流天氣。廣東周四仍受高空槽和切變線影響，粵北、珠三角、粵東有暴雨到大暴雨，有網友稱汕尾城區和海豐縣下起冰雹。月底前，江南及華南中北部等地還有新一輪降雨，廣東、廣西東部等地強降雨頻繁，並與上一輪降雨區域有所重疊，發生中小河流洪水、山洪、地質災害等風險高。

相反，北方多地周三起迅速迎來回暖，多地升幅6至12℃，局地14℃以上，陝西、山西、河北南部、河南西部等地最高氣溫將陸續突破30℃，氣溫大幅偏高於常年，不少地方將刷新今年來新高。不過，北方晝夜溫差大，山西多地的溫差可達20℃甚至更高。