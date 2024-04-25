中央金融辦發文　強調穩中求進防範風險

中共中央金融委員會辦公室、中央金融工作委員會理論學習中心組周四（25日）在官媒撰文，強調金融政策的收和放不能太急，防止大起大落，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。

文章以「堅持穩中求進工作總基調」為題，指走中國特色金融發展之路，既要有正確的立場、思想和戰略，也要有正確的策略和方法。穩中求進工作總基調是治國理政的重要原則，也是做好經濟工作的方法論。「金融活，經濟活；金融穩，經濟穩」，做好金融工作更要堅持穩中求進。如果金融搞不好，甚至爆發金融危機，那麼經濟發展必然受到重挫。穩不是不作為，不是機械求穩，而是要在穩住基本態勢中不斷解決問題、不斷前進。

文章稱，金融監管是防控金融風險、治理金融亂象、規範金融秩序的關鍵性制度設計。要加快填補監管制度空白，加強監管協同，落實兜底監管責任，實現金融監管全覆蓋。全面強化「五大監管」，堅決扭轉重發展、弱監管和風險擊鼓傳花、捂蓋子的積弊。監管、對監管的監管都要「長牙帶刺」，發現問題堅決亮劍。金融創新是要搞，但不能亂創新，不能搞偏離實體經濟需要、規避監管的「創新」。要加強對金融創新的風險評估，不行的堅決不能搞。