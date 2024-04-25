母外出打工鎖3孩在家中　環境髒亂滿地屎尿

海南省澄邁縣福山鎮一名外賣員近日工作期間，拍下一段3名兒童被獨留在上鎖的家中，家裏衞生環境甚差，滿地屎尿，引發關注。澄邁縣聯合調查小組周三（24日）發布情況通報，已組織政法委、民政、婦聯和屬地鎮政府等相關單位到當地小孩家中了解情況並及時處理。

據影片拍攝者小美（化名）稱，她上周四（18日）在一次送餐時發現這家人，於心不忍就拍攝影片上傳網絡。影片顯示，這家人屋內客廳一片狼藉，垃圾隨便堆放，甚至地面上還有大小便等。屋內只有3名幼童，最小的還不會走路。小美與其中一名小女孩對話，小女孩說還沒吃飯，要等媽媽半夜回來才有飯吃。小美後來又發現姊弟經常沒洗澡，最小的弟弟屁股都爛了，身上更有好幾處潰爛傷口。即使鄰居時常接濟他們一家也無濟於事。

福山鎮政府有關部門周三表示，小美反映的情況基本屬實，當地一名不到30歲林姓女子在丈夫服刑後，獨自撫養5名孩子（3女2男），最大的今年10歲。其中2人由丈夫弟弟照顧，林女在娘家撫養另外3人，並在當地務工，務工期間將小孩留在家中，點外賣提供餐食。目前，3名孩子已被送到幼兒園託管，鎮裏已為其一家6口辦理低保，每月有約3,000元人民幣（約3,300港元），也為幫助林女解決就近工作，讓她有更多時間照顧孩子。