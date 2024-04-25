「五一」假期將至　多市及景區公布假日安排

「五一」小長假將至，不少民眾趁此跨省旅遊。中國鐵路上海局集團有限公司周三（24日）宣布，預計假期期間，長三角鐵路發送旅客2,700萬人次以上，日均發送旅客340萬人次以上，或為日均客流最高的一次假日運輸。

長三角鐵路今年以來客流漲幅明顯，第一季旅客發送量年增幅逾兩成。鐵路部門預計，「五一」小長假將進一步激發民眾跨省中長途旅行熱情，客流將以旅遊、探親為主，熱門路線主要有京滬、京港、杭深等直通、管內高鐵線路，在實施高峰線的基礎上另外計劃增開192.5對客運列車，其中安排開行夜間動車組列車133對。多地景區公布五一假期的安排，包括泰山景區和華山景區等，均實行實名制分時網上預約購買門票，其中華山景區更限制每日最多接待3萬人次，其中團隊預約每日不超過8,000人次，達到上限停止售票。

另一方面，浙江杭州市場監管部門同樣警告，實行市場調節價的經營者多項「五一」假期期間的注意事項，如要求酒店和賓館履行價格承諾，不得在電商平台等渠道預定客房訂單生效的情況下單方面毀約；餐飲服務業者不得使用欺騙性和誤導的語言文字、圖片、影片和計量單位等標示價格資訊；網絡交易平台經營者不得有在首頁或其他顯著位置標示價格低於詳情頁面標示價格，公布的促銷活動範圍、規則與實際的範圍和規則不一致，以及其他虛假或使人誤解的價格標示和價格促銷行為等。