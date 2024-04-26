揭露環境污染遭點名批評　鎮幹部堅稱沒做錯

陝西省商洛市商州區委網信辦周三（24日）在網上發表「輿情快報」，引發關注，原因內容點名批評當地楊斜鎮一名幹部，通過個人網絡影音平台帳號發布當地多處環境衞生和環境污染問題。該網信辦還建議公安機關對該幹部發布不當言論一事立案調查。商州區委宣傳部相關負責人周四（25日）回應事件稱，區網信辦作出「處置建議」的做法不恰當。

上述文件於周二（23日）發布，標題為《關於楊斜鎮幹部發布負面影片的輿情信息》。文件摘要顯示，楊斜鎮幹部王某某近日通過個人抖音帳號發布雙創（創新、創業）辦在南秦水庫噴寫標語，黃沙嶺隧道、大趙峪街道盧河澗村等地出現多處環境衞生和環境污染問題。文件又建議區紀委監委督促該鎮黨委嚴格幹部管理，整治國家幹部在網上公開發布負面訊息等。

王某某周三表示，他沒有說謊，只是在陳述事實，又指有關部門不把問題解決，卻怪發影片的人。他已經看到上述通報，但強調不會因此刪除影片，指這是他的做人原則。王某某介紹自己是鎮政府一名普通幹部，日常工作範圍就包括環境衞生管理等相關內容，他發這些影片本來就沒有錯。商州區委宣傳部相關負責人周四表示，該區未採納區網信辦的建議，也未對該鎮幹部進行批評處理。另區委宣傳部已對涉事單位進行了約談、批評，並要求其主要負責人作出檢查。王某某則表示未受此事影響，自己仍在正常上班。