團隊冒明星造型師　呃消費者辦卡理髮

內媒周四（25日）報道，廣東省廣州大學一名學生日前被市內一間理髮店銷售人員，以「明星造型師免費設計髮型」為由吸引進店，更在對方誘導下充值5,000元（人民幣，下同，約5,400港元）辦卡，事後察覺異常，要求退款遭拒。

學生小王（化名）早前逛街期間，在銷售人員誘導下進入理髮店，店內造型師張某自稱國內頂尖藝術造型師，平時只為明星設計造型，更提供他在「美業百科」網上官方認證身份及個人介紹文章。小王憶述，當理髮後，髮型師並未明確告知費用，待提出退卡時，竟被要求須按照店內張貼價目表支付4,176元（約4,510港元）。

內媒記者發現，張某實際是專職「美髮拓客」團隊人員。該團隊自稱從2016年起，在全國各地理髮店拓客，最終目的是吸引顧客辦卡，正常情況每月能有60萬至70萬元業績（約65萬至76萬港元），待顧客儲值後會抽走七成佣金，顧客則交由理髮店處理。原來，所謂「明星造型師」只需支付小量費用，便能在美業百科自行提供個人介紹資料，且毋須審核也能在百度百科搜索得到名字。廣州市場監督管理局工作人員指，將派遣相關人員跟進此事，並調查處理涉事商家違規經營行為。