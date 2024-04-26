前女校長騙近5000萬後自殺　受害人發起民訴

四川瀘州合江天立學校小學段前校長童敏涉嫌詐騙，金額近5,000萬元（人民幣，下同，約5,460萬港元），最終投江自盡身亡，全案獲警方撤銷。29名受害人為挽回損失，將其父親、廣州網易計算機系統有限公司、財付通支付系統有限公司列為共同被告起訴至法院。瀘州市江陽區人民法院周二（23日）已開庭審理此案，未當庭宣判。

內媒報道，29名受害人中大多數是童敏親友熟人，包括她母親、兩個妹妹及丈夫，甚至包括患癌舅父。她2016年以學校要投資設立培訓學校及幼稚園為由，哄騙親友投資分紅。2020年12月，她從小學離職，翌年5月與其中一名受害人約定還款日時投江自殺。據警方調查，她涉嫌詐騙得來金錢大部分用來充值網絡遊戲《大唐無雙》，金額達3,000萬元（約3,300萬港元）。據不完全統計，29名受害人實際損失合計4,569萬餘元（約5,000萬港元）。

2022年8月，童敏涉嫌合約詐騙案因其死亡而被撤銷，代理律師隨即代表受害人提起上述訴訟，請求法院撤銷童敏在詐騙期間，向被告廣州網易計算機系統有限公司支付遊戲充值款項行為，以及她向被告財付通支付科技有限公司支付款項約220萬元（約240萬港元）行為，並由上述兩名被告將撤銷款項返還給童敏父親、即該案另一被告童某某，再由童某某在繼承童敏遺產範圍內，包括上述返還款項，對原告承擔還款責任。