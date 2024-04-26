王毅與布林肯北京舉行會談　促美方勿干涉中國內政

中共中央政治局委員兼外長王毅周五（26日）早上在北京與到訪的美國國務卿布林肯會面。王毅指，中美兩國關係已穩定，但正出現負面因素，促美方勿干涉中國內政。

王毅表示，中美元首去年11月在美國加州三藩市會晤，共同擘畫了「三藩市願景」。在兩國元首的掌舵領航下，中美關係整體止跌企穩，雙方各領域的對話增多、合作增加、積極面增多，兩國人民和國際社會都對此表示歡迎。但另一方面，中美關係的負面因素仍在上升積聚，面臨各種干擾破壞，中國的正當發展權利遭到無理打壓，中方的核心利益不斷受到挑戰。王毅強調，中美堅守穩定向前的正道，還是重蹈螺旋下滑的覆轍，是擺在兩國面前的重大問題，考驗雙方的誠意與能力。雙方是引領國際合作應對全球性議題，實現雙贏多贏，還是彼此對立對抗甚至爆發衝突，導致雙輸多輸，國際社會都拭目以待。

王毅續指，中方的態度一以貫之，始終從建構人類命運共同體的世界情懷出發看待和發展中美關係，對人民負責，對世界負責，對未來負責。中方的立場一以貫之，始終堅持中央提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，致力於推動中美關係穩定、健康、永續發展。中方的要求一以貫之，始終主張尊重彼此的核心利益，美方不要干涉中國的內政，不要打壓中國的發展，不要在涉及中國的主權、安全、發展利益上踩踏中方的紅線。