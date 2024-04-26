新生兒入院治療針頭留體內　5年移至頸部愈趨危險

陝西榆林市一名男童在5年前僅有5個月大時，因手術後感染入院接受治療，詎料護士為他打針後，發現針頭不翼而飛。男童小白（化名）當年已被檢查出頭部有疑似針頭的異物，但經手術亦未能取出，針頭至今仍留在他的體內，位置也從頭部移動到頸部，情況愈趨危險。他的父親白先生近日向內媒求助，希望有技術成熟的醫院能幫兒子將異物取出。

內媒周四（25日）報道，事發於2018年12月底，小白當年在榆林市星元醫院做鼻淚管探通手術，回家後出現感染發燒的情況，需再次入院打針治療。護士在小白的頭部完成靜脈注射後，取出留置針時發現針頭缺損，但當時並未在傷口和病房內發現針頭。經超聲波檢查，結果為「似可見細管狀高回聲」，多名醫生認為針頭可能殘存在孩子體內。

小白當年被轉送到西安市兒童醫院，進行頭皮異物切除手術，但在切開血管後也找不到針頭。手術記錄顯示，針頭在血管內出現「漂移」，最終未能取出。白先生周三（24日）表示，擔心兒子慢慢長大，針頭會為其帶來健康風險。白先生又指出，曾多次向涉事醫院申請借款用於孩子的治療，但近期和醫院在協商時出現分歧，問題至今未有解決。