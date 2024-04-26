深圳寶安等區暴雨紅色預警　全市緊急防禦狀態

廣東省深圳市氣象局周五（26日）上午7時55分對光明區、寶安區、龍崗區、龍華區和坪山區發布暴雨紅色預警信號，全市進入暴雨緊急防禦狀態，呼籲市民做好防禦工作，遠離低窪易澇等危險區域，注意防禦暴雨及其引發的內澇、山洪、滑坡、泥石流、地面塌陷等災害。根據指引，市內託兒所、幼稚園和中小學停課。

過去3小時，寶安北部、光明、龍華等區出現狂風暴雨，最大降雨量為寶安北部老虎坑的95.9毫米，最大小時雨量76.7毫米，最大陣風龍華大浪11級（每秒28.7米）。目前風雨中心已移至深圳中部的福田、龍華，最大5分鐘雨量約16毫米，有9級左右大風，預計持續東移影響深圳市，強度將有所減弱。

截至周五上午9時03分，降雨主要集中在珠三角 、廣東東部，其中東莞、深圳、惠州、河源多個區縣已經發布19個最高級別的暴雨紅色預警。廣東省氣象台預計，周五受高空槽和切變線影響，粵北南部、粵東和珠三角中東部市縣有暴雨局部大暴雨，雷州半島有陣雨，其餘市縣有中到大雨局部暴雨；周六（27日）和下周日（28日）粵北和珠三角市縣有局部暴雨或大暴雨。