內地通過關稅法　今年12月1日起實施

十四屆全國人大常委會第九次會議周五（26日）表決通過了關稅法，並自今年12月1日起實施。北京國家會計學院副院長李旭紅表示，推出關稅法對推進高水平對外開放、打造市場化法治化國際化營商環境具有重要意義。

報道稱，近年來，關稅領域出現了新情況新變化，有必要在總結現行制度實施經驗的基礎上制訂法律。關稅法保持現行關稅稅制基本穩定、稅負水平總體不變，完善現行制度和有關政策內容並上升為法律。隨着關稅法制定出台，中國現行18個稅種中已有13個稅種制定了法律。北京國家會計學院副院長李旭紅表示，推出關稅法是落實稅收法定原則的具體體現，將為維護進出口秩序、規範關稅的徵收和繳納、保護納稅人的合法權益等提供更堅實的制度保障。

同日十四屆全國人大常委會第九次會議又表決通過學位法，並自2025年1月1日起實施。該法規定，國家實行學位制度。學位分為學士、碩士、博士，包括學術學位、專業學位等類型，按照學科門類、專業學位類別等授予。學位申請人、學位獲得者在攻讀該學位過程中如有下列情況，學位授予單位不授予學位或者撤銷學位，包括：學位論文或者實踐成果被認定為存在代寫、剽竊、偽造等學術不端行為；盜用、冒用他人身份，頂替他人取得的入學資格，或者以其他非法手段取得入學資格、畢業證書。