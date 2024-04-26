內地五一日均176萬人次出入境　邊檢加緊部署

據中國國家移民管理局預測，今年五一假期內地口岸日均出入境人次將達176萬，較去年同期增長四成。而五一期間港澳地區將舉辦多場大型演藝活動和煙火表演，毗鄰港澳陸路口岸通關流量將明顯增多。

據預測，上海浦東、廣州白雲、北京首都、成都天府、杭州蕭山等大型國際機場口岸出入境客流穩步增長，預計日均出入境人員分別為8.8萬、4.1萬、4萬、1.7萬、1.3萬人次。來往港澳口岸方面，深圳羅湖、福田、深圳灣口岸預計將達到19.4萬、19.1萬、13萬人次，珠海拱北、青茂、港珠澳大橋口岸日均出入境人員預計將達到32萬、11萬、11萬人次。

日前，國家移民管理局就做好五一假期口岸邊防檢查工作作出專門部署，要求各地邊檢機關加強出入境流量和口岸運行情況監測、及時發布本口岸出入境客流情況；加強勤務組織，配置充足警力，確保中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘；密切與口岸聯檢單位和地方相關部門協同聯動，對通關高峰期客流疏導和交通配套綜合保障等作出穩妥具體的安排，共同確保口岸通關安全高效順暢。