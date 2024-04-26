網站違規播逾20萬部盜版影片　斂逾330萬人民幣7人落網

浙江省公安廳周五（26日）舉行記者會，指金華市公安局今年春節期間破獲「某速影院」等網站侵害著作權案，有人非法盜錄盜版春節電影和各影片平台的影視作品超過20萬部，並通過網站非法傳播，點擊瀏覽量逾1億次，非法牟利逾330萬元人民幣（約361萬港元）。警方逮捕7名涉案人員，搗毀涉嫌非法傳播盜版電影的網站、軟件20多個，其中3人已因涉嫌侵犯著作權罪被移送起訴。

警方今年2月發現「某速影院」網站有非法傳播盜版熱門影視作品的嫌疑，循線追查後鎖定盜錄人員，並在廣西南寧市逮捕網站經營者陸某，又在多省市逮捕多名盜錄者。警方調查發現，自2021年12月以來，陸某已租用境外伺服器，搭建某速影院、某果影院等多個影片網站，在未經許可下非法傳播盜版的春節檔電影等影片。

警方另調查發現陸某透過境外聊天軟件與非法廣告商合作，在非法影視網站發布涉黃、涉詐廣告，從中非法獲利。內媒周五報道稱，去年浙江立案查辦侵害知識產權犯罪案件1,180宗，逮捕2,755名涉案人員，分別增長29.2%、94.4%，查辦一批重要案件。