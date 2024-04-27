外交部司長楊濤反駁產能過剩論　斥菲方向中方挑釁

中國外交部北美大洋洲司司長楊濤周五（26日）晚就美國國務卿布林肯訪華向媒體吹風及回答提問，楊濤就所美方謂中國產能過剩表示，中國在新能源汽車、鋰電池、光伏產品等領域的優勢不是中國政府補貼的產物，而是全球市場需求、技術創新、充分競爭的結果。

楊濤指，中國優質新能源產品為各國加快綠色轉型、應對氣候變化、緩解通脹壓力作出了重要貢獻；美方所指產能過剩不是市場定義下的結論，而是人為制造的虛假敘事，是美國搞保護主義、打壓中國發展的又一例證，恐怕過剩的不是中國的產能，而是美國的焦慮。他指如果說到非市場行為和不公平競爭，美方這兩年出台的《芯片與科學法》、《削減通脹法》不僅對補貼明碼標價，而且充斥排他性、歧視性條款。

關於南海問題，楊濤表示，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島擁有主權，具有充分歷史和法理依據，中方始終遵守包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，任何國家不能妄圖以非法裁決挑戰中國的合法權益。

在烏克蘭問題方面，楊濤說中國不是烏克蘭危機的製造者及當事方，無做任何火上加油及趁機漁利的事情，中方立場是勸和促談、政治解決，美方應停止抹黑施壓，停止對中國企業濫施單邊制裁。

關於涉港、涉疆、涉藏、人權問題，楊濤表示，美方應該尊重中國主權和香港法治，不要抹黑污蔑。涉疆、涉藏問題都是中國內政，美方不要指手畫腳，更不要以人權為借口橫加干涉。