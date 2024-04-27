內地破製售冒牌洗衣機案　涉值逾1.5億人民幣

山東省菏澤市巨野縣公安局近日破獲一宗特大製售假冒知名品牌洗衣機案，警方搗毀生產窩點4個、銷售窩點5個。經初步調查，該犯罪團夥製售假冒知名品牌洗衣機7萬多部，涉案價值逾1.5億元人民幣（約1.64億港元）。

去年9月，巨野縣公安局接到線索，有人銷售假冒知名品牌洗衣機。該公安局偵查發現，該縣張某經營的家電門市有銷售假冒知名品牌洗衣機重大嫌疑。同月，警方在該縣陶廟鎮一倉庫內查扣假冒知名品牌洗衣機2,000多部。疑犯張某潛逃。警方其後查調發現，相關物流車輛是從江蘇常州市兩個倉庫內發出，而倉庫承租方為某資源再生科技有限公司，租賃合同簽訂人為邢某。同年10月，警方再在涉案倉庫內查扣假冒知名品牌洗衣機5,000多部及製假設備。同月警方將疑犯邢某抓獲。邢某交代，其負責所在公司的殘損報廢洗衣機拆解銷毀項目。

巨野縣公安局食藥環偵大隊表示，邢某與何某某等人相互勾連，將本應拆解銷毀的殘損洗衣機進行拼接換件組裝，以遠低於市場的價格冒充正規渠道知名品牌洗衣機銷售至多地。隨後，疑犯何某某、公某某等相繼到案。去年10月25日，張某也前往巨野縣公安局投案自首。經查，張某為牟取不法利益，通過公某某購入該批假冒知名品牌洗衣機，在電商平台及線下門市冒充正規渠道知名品牌洗衣機進行銷售。