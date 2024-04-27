華女留學生赴澳洲讀大學失聯　騙到泰國損失近150萬人民幣

中國一名女留學生日前在澳洲讀大學生時遭遇詐騙後失聯，損失近150萬元（人民幣，下同，約164萬港元），最後更被誘騙到泰國。安姓女子失蹤期間，她的父母更收到一名男子的電話勒索800萬元（約876萬港元），若不支付，將強迫女方拍色情片和送到柬埔寨賣器官。安女的好友周五（26日）回應稱，她已被找到，並於周日（21日）回到中國，但受到驚嚇，將等情緒穩定後再返校。

據安女好友早前發布的尋人啟事，指22歲中國女留學生安某，從上周一（15日）與親友失聯，隨後亦無參加校內期中考試，且不在宿舍內。安女的母親曾收到女兒的電話，但對方是一名男子，威脅家屬要求支付賠償金。泰國警方調查發現，安女早於本月13日入境泰國，警方在上周六（20日）找到對方，所幸未受到傷害。

警方調查發現，有3名謊稱為電信業者、政府機關人員、警察的詐騙人士從今年2月開始對安女進行誘騙。騙子稱從女方手機發出的非法訊息導致某人自殺，警告若不支付賠償，將面臨可怕的後果。騙子又要求安女不向外界或家人透露對話中交流的訊息，否則將面臨法律訴訟。安女按對方要求多次向指定的帳戶匯款，騙子事後又指可透過泰國當地的人脈幫助她不留案底，繼而將她誘騙到泰國。