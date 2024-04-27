向前女友追討3億人民幣　遊戲公司董事長敗訴

電子遊戲公司「多益網絡」周四（25日）在社交平台發文稱，公司董事長徐波為前女友湯某轉款逾8億元（人民幣，下同，約8.8億港元），對方事後捲款私逃，至今仍拖欠逾3億元（約3.3億港元）未還，兩人的民間借貸糾紛案已於上月開庭，惟最終以徐波敗訴告終。

貼文內容稱，徐波與湯某2009年底在相親網站結識，兩人於2011年6月生育一名女兒，但並未結婚，隨後接連養育共13名孩子，其中兩人屬雙方共同生育，另外11人則是湯某在國外接受捐精所生。擁有275億元（約303億港元）身家的徐波稱，他於2012年至2018年間，陸續轉帳湯某8.19億元（約9億港元），其中4.19億元（約4.6億港元）更備註了「借款」。

徐波表示，湯某前年非法遺棄拋棄所有孩子，捲款私逃，此後曾轉回5.15億元（約5.7億港元）給他，仍有3億多元款項未歸還，其他代持資產亦未轉回，他事後將此事告上法庭。資料顯示，法院基於雙方長達14年的同居關係，以及共同撫育13名子女，認為符合事實婚姻標準，不構成簡單借貸關係，故判定徐波敗訴。多益網絡總部位於廣東省廣州市，擁有3,000多名員工，是「中國遊戲十強」，曾9次登榜中國互聯網百強企業。