布林肯：有證據顯示中國試圖干預11月美國大選

美國國務卿布林肯周五（26日）完成訪華行程後接受美媒訪問，提到他當日與中國領導人會面時重申中方不要干預今年11月美國大選的要求。布林肯指出，即使中國領導人曾作出承諾，仍有證據顯示中方試圖影響美國選舉。

中美元首去年在美國三藩市會面時，美國總統拜登向中方表明不要干預美國大選，有指中方承諾不會干預。布林肯稱，他向中國領導人重申了拜登提出的要求。被問及中國有否違反承諾，布林肯指有證據顯示中方的干預企圖，美方希望盡快停止，正非常小心地留意任何來自中國的干預，這是完全不可接受的，所以想確保中方知道美國立場。

此外，華府多次指控中國向俄羅斯提供軍事援助，布林肯說美方向中國傳遞的是訊息是，美方會繼續採取已經採取的行動，如果不停止，將不得不採取更多行動，同時可以預見其他國家也會採取行動。布林肯補充指，他向王毅和中國領導人都提出了這個問題，王毅沒有承認中方的支援在烏克蘭戰事中的作用，而是描述為與俄羅斯的「貿易」，並表示莫斯科的成功並不取決於中國。

布林肯稱，中美現在專注於正在努力合作的領域，也非常坦率地對待兩國分歧，如果要避免競爭演變成衝突，這一點很重要。