廣州多區發龍捲風警告　冰雹大如雞蛋

廣東省多地周六（27日）經歷狂風暴雨，其中廣州市多區發布龍捲風警告，同時落下與雞蛋大小相若冰雹。有網友聲稱廣州白雲區鍾落潭鎮同日下午3時05分左右出現龍捲風。廣州市氣象台稍後時間證實，從氣象監測得到資料來看，當地的確疑似出現龍捲風，工作人員正赴現場調查。

由網上照見可見，鍾落潭鎮天色極之昏暗，建築物上空出現疑似龍捲風。廣州市氣象台之後指出，雷達監測系統顯示白雲鍾落潭區域雷達回波圖及風場圖均出現發生龍捲風特徵。

與此同時，廣州黃埔區氣象台下午3時13分發布龍捲警報，預計區內九佛街、龍湖街、新龍鎮及永和街未來一小時可能出現龍捲風。相隨10分鐘，增城氣象台亦發出同類警報，預計區內中南部未來一小時或有龍捲風，最大陣風達到11至12級，呼籲民眾立即組織防禦。

除了龍捲風，增城氣象台亦發布暴雨橙色預警，估計區內部分鎮街雨量將接近或達到50毫米，區內冰雹橙色預警信號及雷雨大風橙色預警信號同步生效。另外，廣州市氣象台亦從下午3時32分起針對天河及越秀區發出雷雨大風橙色預警信號，不排除升級預警信號可能性。