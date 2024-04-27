流落拍賣網　川島芳子長髮少女照曝光

著名日本間諜川島芳子的兩張少女時代照片近日重見天日，可能是她十多歲時在長野縣松本市等地拍攝，相中的她仍束起長髮。在拍賣網購得照片的松本市檔案館專員木曾壽紀表示，照片很珍貴，可看到川島芳子跌宕起伏人生開始前的樣子。

其中一張照片顯示，川島芳子撐著傘與其他女性合影。相片襯紙上寫着1924年攝於松本市的山莊，本來藏在報社記者所擁有的相冊中。另一張照片的川島芳子則穿起和服，背面寫有「大正15年春川島芳子姬斷髮前」，但一般認為川島芳子於大正14年（1925年）剪短髮，故照片描述可能是筆誤。斷髮的原因眾說紛紜，有父親去世及遭養父川島浪速強暴等說法。木曾壽紀認為，少女時代是川島芳子內心各種念頭搖擺的時期，從她凜然的目光中能讀出這種情感，照片日後將捐予松本市有關機構。

川島芳子原名顯玗，漢名金璧輝，滿洲鑲白旗人，清朝皇族，第十代和碩肅親王善耆第十四女，以男裝打扮而聞名於世。她曾作為日本間諜暗中參與九一八事變和一二八事變，並組建偽滿洲國。1945年日本戰敗投降後，川島芳子在北平（今北京）落網，並以漢奸罪提起公訴，3年後執行槍斃。