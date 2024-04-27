華泳手禁藥風波　中國反興奮劑中心斥歪曲事實

中國國家泳手近日捲入使用禁藥風波，中國反興奮劑中心周五（26日）發表聲明，強調堅持對興奮劑問題「零容忍」態度，嚴格依照《世界反興奮劑條例》和相關國際標準開展反興奮劑工作，將積極配合世界反興奮劑組織（WADA）開展的評審工作。

聲明表示，2021年的游泳曲美他嗪污染事件發生之後，中國反興奮劑中心第一時間展開深入細緻的調查。根據調查結果、專家意見，結合相關證據，最終認定這是運動員在參加賽事期間，在完全不知情的情況下攝入了受到曲美他嗪污染的食物導致的偶發性、群體性事件，因此判定所涉運動員在此事件中均無過錯或無疏忽，決定不再對其提起興奮劑違規的指控。中國反興奮劑中心向WADA和世界泳聯（FINA）及時通報調查進展，並提供了調查證據、處理決定和全部案卷材料，調查結論和處理決定得到了上述兩間機構的一致認可。

聲明指出，近期包括美國反興奮劑機構（USADA）在內的境外機構和媒體關於此次事件的發聲和報道歪曲事實。這些機構和媒體在此次事件中，預設立場，作出錯誤的判斷，採取不恰當的行動，發表了明顯違背基本事實的報道和言論，企圖通過操縱媒體、誤導民眾、傳遞錯誤資訊，攻擊WADA和中國反興奮劑中心。中國反興奮劑中心對此予以強烈譴責，並呼籲WADA對此訊息洩露事件進行調查。中國反興奮劑中心保留採取適當法律行動的權利。