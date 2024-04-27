松遼流域防汛抗旱　國家防總促強化堤防巡查

應急管理部副部長、水利部副部長王道席於周一至周五（22至26日），率國家防總檢查組赴松遼流域檢查防汛抗旱工作，要求強化堤防巡查防守，加強培訓演練，實際做到險情早發現、早處置。

根據預測，今年汛期氣候狀況整體偏差，極端天氣氣候事件偏多，松花江流域可能出現較重汛情，防汛形勢複雜嚴峻。檢查小組在遼寧、吉林兩省以明查結合「四不兩直」的方式，同步派出專家組開展暗訪工作，重點檢查防汛抗旱責任制落實、工程安全度汛、預案修訂演練、力量物資準備、城市極端暴雨防範等情況，分別與兩省政府有關負責人和省防指交換意見，並將發現的問題向兩省反饋，督促地方抓緊整改。

檢查小組指出，松遼流域堤防數量多，巡查防守壓力大，基層緊急搶險能力有待提升。檢查過程發現，兩省不同程度存在部分幹部底線思維和極限思維的意識不強、一些工程管理模式與標準規程仍有差距、超標準洪水應對準備仍顯不足等情況。檢查小組強調，要堅決壓實防汛抗旱責任、全面排查風險隱患、提升監測預報預警能力及抓緊汛前寶貴時間，需加強防指統籌協調，整合各類資源。