醴陵炮仗廠上周突爆炸　釀至少3死2傷

湖南省醴陵市應急管理局上周五（26日）證實，市內均楚鎮黃谷煙花炮仗廠粉碎車間當天早上9時許發生爆炸事故，造成3人死亡，2人受傷。內媒引述一份有關涉事工廠安全評價顯示，事發車間屬於氧化劑粉碎車間，面積為14平方米，定員為一人。

事故發生後，公安、應急、消防、衞健等部門第一時間趕赴現場開展救援等工作，正展開事故調查、傷者醫治及善後處置等工作。均楚鎮黃谷村村委會一名工作人員表示，遇難者均為廠裏工人而非村民。據株洲市生態環境局醴陵分局去年發布一份環評審批意見顯示，黃谷煙花炮仗廠總投資600萬元人民幣（約660萬港元），年生產炮仗10萬箱。涉事煙花炮仗廠一名負責人上周五表示，自己正在公安機關內「做材料」。

一份由某安全技術諮詢公司公布黃谷煙花炮仗廠炮仗生產專項安全評價顯示，發生事故車間為氧化劑粉碎車間。該安全評價項目負責人稱，該粉碎車間內有一部粉碎機，一般只有一名工人負責該項業務，粉碎結成塊的硫磺。文件又顯示，該企業現有職工61人，其中1人為主要負責人，專職安全員3人，兼職安全員4人，持證特種作業人員5人。