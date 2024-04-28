強對流天氣　白雲機場停電12分鐘航班延誤

廣東省廣州市白雲區鍾落潭鎮上周六（27日）下午出現龍捲風，造成5人死亡，33人受傷。受強對流天氣影響，廣州白雲機場同日深夜停電，二號航站樓區域漆黑一片，只剩下登機櫃台有微弱的綠色指引燈。經搶修，二號航站樓於12分鐘後恢復供電。

白雲機場於周日（28日）凌晨指，上周六晚上10時34分，受強對流天氣影響，機場北電站電壓波動，造成二號航站樓部分區域照明系統斷電。經搶修，二號航站樓照明系統恢復送電，期間機場運行系統未受影響。受雷雨天氣影響，目前機場已啟動航班大面積延誤應急處置黃色響應，積極聯合空中管制、航空公司，做好航班放行協調和運行保障工作，確保旅客平安順暢出行。

機場其後再指，截至周日凌晨2時49分，機場延誤1小時以上未出港的航班降至59班，航班大面積延誤應急處置響應等級降級為藍色。至凌晨4時43分，延誤1小時以上未出港的航班為35班，解除航班大面積延誤應急處置響應。

廣東省天氣方面，省氣象中心公布梅州和粵東地區於周日上午仍有強降水，汕尾、汕頭、揭陽、潮州等14個市縣發出暴雨橙色預警信號，市民出行應注意交通安全，遇到積水較深路段盡量繞行，切勿強行涉水。