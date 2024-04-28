大陸率先恢復福建居民赴馬祖旅遊　擬重啟赴台旅行團

國民黨團總召傅崐萁率領代表團正在訪問中國大陸，他周日（28日）早上拜會中國文化和旅遊部，文旅部副部長饒權期間宣布將率先恢復福建居民到台灣馬祖旅遊，未來福建平潭到台灣的海上客運直航復航，也會恢復福建居民到台灣的團隊旅遊。這是新冠疫情之後，兩岸旅遊措施方面的重大突破。

傅崐萁率團會見饒權，饒權表示文旅部一貫支持包括旅遊在內的兩岸各界各領域交流合作，陸方將恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。饒權指，大陸熱心歡迎廣大台灣人多來大陸旅遊觀光，體驗燦爛的中華文化，感受大陸發展變化，分享大陸進步成果。他沒有宣布陸客到金門旅遊，金門立委陳玉珍也沒有出席座談。

兩岸旅遊的陸客來台自由行自2019年8月被陸方單方面暫停，同年9月恢復海峽西岸經濟區赴金門、馬祖、澎湖自由行，但2020年初新冠疫情後再度停止。大陸團客也因為新冠疫情後台灣政府的邊境管控措施被叫停，當時在台灣的大陸團共有359團合共6,511人。大陸政府其後暫停旅行社出境團隊遊，直到2023年才陸續公布3批恢復出境團隊遊名單，拓展到138個國家與地區，但不包括台灣。此次出訪大陸，國民黨代表團的一大訴求是開放兩岸觀光，讓陸客走進台灣與金門、馬祖，部分立委早前已透露大陸可能會有正面消息。