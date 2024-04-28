深圳去年常住人口創新高　GDP居四大一線城市之首

廣東省深圳市統計局周日（28日）公布該市的2023年國民經濟社會發展統計公報，顯示2023年末全市常住人口為1779.01萬人，創歷史新高，比2022年末增加12.83萬人，同比增長0.73%，增量位居北上廣深之首。

根據統計公報，深圳2023年底常住人口佔廣東省常住人口總量的14%，全市年末常住人口成長率高於全國及廣東省平均水準，在北京、上海、廣州、深圳四大一線城市中也居於首位。其中，龍華、龍崗、寶安3個深圳人口大區的常住人口增量均超過2萬人，合計佔全市人口增幅超50%。

2023年深圳生產總值（GDP）亦穩居「三萬億元俱樂部」，達34,606.4億元人民幣（約38169.47億港元），成長6%，同樣位居四大一線城市首位。工業和製造業撐起經濟底盤，提供龐大就業機會，深圳規上工業總產值和全部工業增加值蟬聯全國城市「雙第一」，穩居中國「工業第一城」。作為「科技第一城」，新質生產力在深圳發展突飛猛進。策略性新興產業增加值位居全國第一；電腦、通訊及其他電子設備製造業產值排名全國第一；國家高新技術企業2.4萬間，平均每平方公里12家，全國第一。