電動車追撞前車起火3死　家屬質疑安全系統失靈

山西省運城市夏縣日前有一輛AITO問界電動車追撞一輛停泊路邊的灑水車後爆炸起火，電動車上3人死亡。死者家屬指控肇事電動車起火後窗門無法打開，令車上的人不能及時逃生。AITO問界周日（28日）指，肇事汽車的安全氣囊當時正常打開，動力電池包特性均正常。

AITO問界是中國汽車公司賽力斯與科技公司華為共同推出的新能源汽車品牌，肇事的問界M7黑色電動車於上周五（26日）下午在運城下屬的夏縣高速路上發生追尾事故，前機艙起火，車上人士不幸遇難。網傳畫面可見，問界M7的隱藏式車把手疑似沒有未彈出，外面有人嘗試砸車窗救人。死者包括一名男子、其兒子及舅仔，男子的遺孀指，事發後車內安全系統未能有效發揮作用，包括自動緊急制動系統和熱失控保護技術。家屬又質疑，事發時灑水車是否佔用快線、是否有適當的道路警示標誌，以及養護人員是否具備及時救援的能力等。

AITO問界對於事故中出現的人員傷亡深表痛心，涉事車型為入門非智駕版，未搭載華為高階智能駕駛輔助系統，根據國家平台數據接入管理規定，獲悉肇事汽車發生事故時車速為時速115公里，已經遠超過主動煞停系統的觸發範圍。同時，汽車的安全氣囊正常打開，不存在安全氣囊未運作的狀況；動力電池包特性均正常，意味不存在電池自燃情況，具體的起火原因，需待交警部門調查結果。問界正積極配合交警部門調查事故，提供一切必要數據還原事故原因，並對家屬提供一切可能的支持。