調查組檢定754個燃氣錶　僅發現2個有問題

重慶市部分居民更換智能燃氣錶後，發現用氣量突然急增，燃氣費由原本的數百元翻倍。聯合調查組上周五（26日）深夜發布最終調查結果，指出目前合共檢定燃氣錶754個，只有2個有問題，且未發現加注氣體設備，未發現燃氣企業大量購進、運輸、使用氮氣、氫氣等行為，智能燃氣錶也無法通過遠程或芯片改寫燃氣錶上的用氣量。

聯合調查組在本月19日已表示，當地涉事燃氣企業存在錯抄和違規估抄、燃氣計費周期混亂、價格政策執行不到位、換表工作組織無序、工作力量嚴重不足、內部監督管理不到位等六大問題。在周五公布的報告中，調查組指出天然氣採用管道密閉系統輸送，要摻混其他氣體只能在輸配氣站之類的場所利用專門設備、設施進行，調查組隨機核查江北、渝北等4區的10個居民小區及為其供氣的7個供氣站，未發現加注氣體的設備設施。

調查組也隨機抽檢26組天然氣樣品進行成份分析，結果顯示其高位發熱量、二氧化碳摩爾分數、總硫等關鍵指標均符合國家規定。同時，調查人員檢視了燃氣企業罐車活動軌迹、氮氣氫氣生產企業銷售情況，未發現該市燃氣企業大量購進、運輸、使用氮氣、氫氣的行為。燃氣公司購進燃氣量大於銷售燃氣量，天然氣輸差率為2.17%，符合國家有關規定要求。對於有市民質疑燃氣公司遠程操控燃氣表讀數作弊，調查組派專家到較多投訴的2個小區隨機抽取不同型號智能燃氣錶核查，未發現額外加裝可以操控燃氣表機械計數器讀數的裝置，燃氣錶亦符合國家計量檢定規程的要求

本月10日以來，調查組通過投訴舉報核查、後台數據比對、督促企業自查等方式，發現企業多計多收氣費3,837宗，涉及氣量1,658,905立方米，涉及金額3,379萬元（人民幣，下同，約3,727萬港元），目前已督促企業清退處置完畢。另外，前期立案調查的14宗案件已調查終結，擬對相關企業處罰1,200萬元（約1,323萬港元），近日再有7宗新立案。該市將繼續深挖徹查燃氣領域違規違法線索，持續加大監管執法力度，堅決打擊侵害人民群眾利益的違法違規行為。