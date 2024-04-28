廣州現龍捲風　省氣象局解釋4大成因

受強對流雲團影響，廣東省廣州市白雲區鍾落潭鎮上周六（28日）出現龍捲風，造成多人傷亡及多個建築物受損。目擊者表示，龍捲風吹襲掀起廠房屋頂，吹倒街上電線杆，不少人被大風吹來的物件、玻璃砸傷或割傷。氣象部門分析出現龍捲風主要有4大原因。

上周六下午3時許，鍾落潭鎮的龍捲風影響距離約1公里，光明、陳洞、金盆、良田4條村受影響最嚴重。光明村一名小食店店員表示，當時店舖捲閘原本關上，但大風將捲閘向外扯脫，店內貨架被大風吹倒在地，貨品散落一地，一片狼藉。他看到外面廠房的屋頂都被大風掀翻，大家都逃到室內躲避。在光明村經營工廠的蔣先生稱，有人被風吹倒的物件砸到，腿骨裂開，還斷了兩根肋骨。很多樹木連根拔起，車輛也受損，村內電力和通訊系統一度中斷。

廣東省氣象局通報今次極端天氣產生的原因，第一是過去一段時間，來自南海西南暖濕氣流持續加強，向廣州市輸送了大量的水氣和能量，廣州長時間處在高溫高濕的大氣不穩定狀態中，近地面附近聚集了大量不穩定能量。第二，上周六上午近地層暖濕氣流繼續加大。第三，當天日間低空急流加強，加劇了「上冷下暖」的不穩定層結。最後是地面中尺度輻合線和高空波動過境作為觸發條件，觸發強烈的上升氣流，使龍捲風的母體風暴強烈發展。

另外，截至上周六下午4時，廣州國家觀測站記錄到的4月累計雨量為455.8毫米，打破了自1951以來的4月雨量紀錄。