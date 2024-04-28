內地五一長假加強口岸防疫　景區開啟高峰迎客模式

五一長假臨近，國務院聯防聯控機制疫情防治組上周六（27日）強調要高度重視五一假期及春夏季疫情防治工作，加強口岸疫情防治、預防接種等7項主要措施。

疫情防治組表示，當前內地傳染病疫情情勢整體穩定，新冠病毒JN.1變異株引起的全球疫情已過高峰並下降至較低水準。內地部分傳染病防治面臨新狀況新特徵，部分地區流感疫情仍未回落到往年同期水平，百日咳疫情呈現快速成長趨勢，手足口病報告病例數明顯增加，多病共同流行成為常態。疫情防治組要求專注於落實防控工作7條主要措施，包括加強口岸疫情防控、加強監測預警及調查處置、加強傳染病醫療救治、加強預防接種、加強重點機構疫情防控、加強旅途及旅遊活動疫情防治及加強宣導教育。

國內文旅消費市場亦逐漸升溫，上海演出市場迎來節前預訂高峰，許多戲劇、音樂會、舞台劇等演出上新，上海音樂廳、上海大劇院週邊酒店預訂火熱。國內許多景區都開啟了「高峰迎客」模式。受惠於航班增加、簽證便利及日圓下跌，旅遊平台數據顯示內地出境遊預訂量在去年快速反彈的基礎上，在今年五一期間漲勢更猛，部分甚至創下接近一倍的強勁增長，特別是日韓及東南亞遊。