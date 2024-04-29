嚴重違紀兼涉受賄　省稅局前副局長開除黨籍

中央紀委國家監委駐國家稅務總局紀檢監察組、廣東省紀委監委周日（28日）公布，國家稅務總局廣東省稅務局前黨委書記、副局長胡金木嚴重違紀，構成職務違法並涉嫌受賄，被開除黨籍。他的涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

胡金木與他人串供，轉移隱匿財物，對抗組織審查；違規接受宴請、旅遊活動、接待服務、家政服務安排，違規將周轉房出租獲利；利用職權在幹部人事工作中為他人牟取利益，並非法收受財物；違規經商辦企業，利用原職務影響力為親友牟取利益；利用職務上的便利，為他人在信息化項目承攬、涉稅事項處理、崗位調整等方面提供幫助，非法收受巨額財物。依據有關規定，經國家稅務總局黨委會議研究，決定給予胡金木開除黨籍處分、按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得。

胡金木於1990年11月掛職任遼寧省鞍山市稅務局副局長，1994年5月任國家稅務總局進出口稅收管理司副司長，1999年12月任國家稅務總局政策法規司司長。2004年2月，胡金木掛職任江西省政府副秘書長，2005年8月任山東省國家稅務局黨組副書記、局長，2006年3月任黨組書記、局長。2011年11月，胡金木任廣東省國家稅務局黨組書記、副局長，2012年7月任廣東省國家稅務局黨組書記、局長。2018年機構改革後，他任國家稅務總局廣東省稅務局黨委書記、副局長，2019年卸任。