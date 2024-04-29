長沙婦數千元美髮呻太醜求退款　店家稱應尊重藝術

湖南長沙一名女子早前在一間理髮店花1萬元（人民幣，下同，約1.1萬港元）辦理會員卡，剪完頭髮後卻每個人都說髮型顯老、顯醜，她於是要求理髮店理論，期間門市主動要她退掉會員卡，她當時才知美髮花了數千元，於是拒絕店家安排。店主上周五（26日）回應指，所有人都應該尊重藝術，願意打折。

事主李女士經朋友推薦到一間理髮店進行剪燙染項目，並成為會員，為會員卡充了值。她說，剪完後覺得剪得太短，不好看，對方說是我個人的眼光問題，但回家後每個人都說髮型又老又醜。她之後與店家溝通協商，門市主動讓她退掉會員卡，但要扣掉4,800元（約5,294港元），這是打完6折的價格。她只是交了錢辦會員卡，但不知項目具體收費，覺得被騙，所以不能接受店家的安排。

李女士希望店家能為她把頭髮復原，並退還辦會員卡的全部費用。門市負責人楊宏表示，李女士髮質不好，門市有價格公示，有向她說明過，不存在強制消費和強制辦卡，更說：「所有人應該尊重藝術，允許國外有奢侈品牌，為什麼不能允許國內有奢侈品牌？也不能說用別人的消費水準來衡量我的價值。」李女士的實際消費金額為6,032元（約6,653港元），楊宏說可以打6折，扣完3,619元（約3,991港元）後就退卡，李女士沒有同意，雙方仍在協商。