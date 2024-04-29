賣淫女天台避抓失足墮亡　家屬向賓館索賠敗訴

重慶市彭水縣一名女子在賓館賣淫期間，為躲避警察查房從天台墮亡。事後，賓館經營者因犯容留、介紹賣淫罪被判處緩刑，死者家屬向賓館方索賠151萬餘元（人民幣，下同，約165萬港元）。中國裁判文書網上周六（27日）發布案件訊息，經法院兩審，駁回了死者家屬的訴訟請求。

案情指，肖某經營一幢樓高5層的賓館，未婚女子施某長期在其賓館賣淫，肖某經常給她介紹嫖客。雙方約定，施女每次收取150元（約164港元）肉金，其中三分之一給肖某。去年2月，施女賣淫期間，收到肖某通風報信指隔壁有警察查房，她於是走到天台躲避，5天後被發現橫屍下水溝。法院認定，施女事發時因內心害怕，在天台尋找隱蔽地方躲避時不慎摔下。

隨後，施女家屬向法院提起訴訟，請求判令肖某等人及涉事賓館賠償上述金額。彭水縣人民法院一審認為，安全保障義務是保障合法行為，施女逃避執法行為不是合法行為，故賓館不承擔侵權責任；肖某與施女共謀進行違法活動，共謀行為與施女死亡並無直接因果關係，肖某不應承擔賠償責任。重慶市第四中級人民法院二審維持原判。