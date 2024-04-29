代訂酒店騙財　男子利用網戀女友銀行帳戶收錢

上海靜安警方日前偵破一起詐騙案，一名男子在社交網購平台佯稱低價代訂酒店而騙取金錢，同時以虛構人設騙取陌生女子信任，再利用對方名下銀行帳戶收取詐騙資金、註冊公司。疑犯因涉嫌詐騙罪已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步調查之中。

民警調查發現，祁某單在去年12月至今年2月期間就詐騙9人，累計涉案金額達7萬餘元人民幣（約7.6萬港元）。他的作案手法為通過某款社交網購平台發布「海外酒店、折扣低價」等標籤的訂房廣告吸引客戶，後轉移至聊天平台洽談代訂酒店的其他事宜。有受害人表示，祁某曾提供過旅遊服務公司的營業執照，且不同於正常酒店客服，其聊天風趣幽默，對客戶噓寒問暖，還會主動提出免費接機等服務，騙取受害人信任。

警方進一步調查發現，祁某為給實施代訂詐騙做準備，曾同時與多名女性交往，自詡在國外經營公司，同時還承接海外代訂高檔酒店的業務，要定期收取客戶轉帳。待雙方關係發展成熟後，祁某又以海外公司有官司，名下帳戶受影響等藉口調用女友名下的第三方支付帳戶收賬，並冒用對方名義製作虛假身份證，辦理營業執照，註冊工作室以獲取平台認證，從而博取更多流量支持。