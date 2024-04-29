珠江流域兩江現洪水　洪水防禦Ⅳ級響應啟動

受連日強降雨影響，珠江流域韓江出現今年第3號洪水，東江亦發生今年第1號洪水。水利部周日（4月28日）已啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應，派出的工作小組仍在韓江前線指導暴雨洪水防禦工作。國家防總副總指揮、水利部部長李國英要求密切監視雨情、水情、汛情，全力做好相關防禦工作。

水利部周日發布消息稱，本月1日入汛以來，珠江流域北江、韓江已分別發生2次編號洪水，近日在韓江、東江和北江仍有漲水過程。位於廣東梅州的韓江幹流三河壩水文站水位漲至42.01米，超過警戒水位0.01米。東江博羅站流量漲至每秒7,000立方米，相應水位7.38米，達到洪水標準。

水利部要求廣東省、水利部珠江水利委員會加強雨水情監測預報，強化中小水庫、病險水庫、在建工程安全度汛措施，做好強降雨可能引發的山洪災害和中小河流洪水防範工作。廣東省氣象局預計，未來幾天全省降水仍頻繁，強對流特徵明顯，雷雨時伴隨短時強降水、8級至11級短時大風和冰雹等強對流天氣。周一（4月29日）晚至周三（5月1日）早上受冷空氣和高空波動影響，全省自北向南有一次暴雨到大暴雨並伴有強對流天氣過程。