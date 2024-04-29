內地五一假加強口岸新冠抽檢　多間大學禁組團出遊

內地五一長假將至，多間大專院校禁止學生在假期自行組團外出旅遊，建議他們與家人朋友結伴出遊。內地近日亦發布通知，宣布加強五一假期間入境的新冠病毒核酸抽檢。交通運輸部周一（4月29日）另宣布，小型客車通行收費公路周三至下周日（5月1至5日）繼續施行免收通行費政策，預測公路網運行將呈現出行總量大、自駕出行比例高的情況。

成都理工大學機電工程學院上周五（4月26日）發出加強學生五一假期安全工作通知，要求任何人不得以任何理由以集體名義組織學生外出觀光，包括各形式的自助遊，學生外出及回家必須向班主任履行請、銷假手續。江蘇師範大學外國語學院、蘭州交通大學等亦已發布類似通知。北京理工大學光電學院則提醒學生，長途旅程盡量結伴而行，不要單獨外出，勿與陌生人外出。

國家疾病預防控制局近日發布做好五一假期及春夏季新冠病毒感染等重點傳染病疫情防控工作的通知，其中在加強口岸疫情防控方面，要求密切關注全球新冠、登革熱、麻疹、瘧疾等重點傳染病疫情，落實入境人員體溫監測、醫學巡查、流行病學調查、醫學排查等措施，加強對疫情高發國家和地區入境者、健康申報異常人士的衞生檢疫等。