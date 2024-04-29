退役海龍蛙兵加入AV圈捱轟　成人平台稱非貶低台軍

因涉自拍性愛片放上網出售而被台灣陸軍要求退役的兩棲海龍蛙兵士官「壹柒柒」，近期傳出他將加入成人平台「SWAG」，成為AV男優。消息一出，軍方和退役官兵團體等發聲批評，指他及SWAG利用海龍蛙兵的形象及名號行銷炒作，損害軍隊形象。SWAG周一（29日）回應指，絕無貶低台軍的意圖，強調職業不分貴賤，每個人的職涯自由都應受尊重。

台灣陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營俗稱海龍蛙兵，駐紮於金門等離島地區。陸軍司令部上周四（25日）曾回應稱，尊重個人選擇職業的權利，沒有評論，但軍人榮譽是建立在職務、專業和責任感等方面，外界不宜再以「海龍蛙兵」等軍隊專有名詞，作為商業行銷手段，造成民眾錯誤認知。

SWAG周一發聲明稱，對陸軍司令部尊重每名退役台軍職涯選擇的正向態度，表示誠摯感謝。聲明強調，絕無任何惡意訕笑或藉由炒作聲量以貶低台軍的意圖，而無論是從軍服役、或從事成人產業，每個人所選擇的職業都是其自身權利。SWAG又指，不容許平台任何創作者因過去職業或身份而受歧視或污名化，而「壹柒柒」作為優秀的退役海龍蛙兵，他的過去皆是辛苦爭取來的榮譽與驕傲，任何人都應尊重，不應以此為由加諸限制或指摘。