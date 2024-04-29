五一假深港口岸客流峰值或破87萬　62列車暴雨停運

交通運輸部周一（4月29日）舉行例行發布會，預計五一假期期間日均全社會跨區域人員流動量達2.7億人次以上，超過去年和2019年疫情前同期水平。廣東省深圳邊檢總站預測，深港口岸的通關客流將出現疊加高峰，周三至下周日（5月1日至5日）日均出入境人員料達77萬人次，高峰日客流量可能超過87萬人次。廣鐵集團則指，近期湖南大部、廣東中北部將出現較大範圍暴雨，計劃周一至周三停運62列京廣鐵路普速列車，京廣、京九普鐵和京廣高鐵的部分列車將出現不同程度延誤。

具體來看，五一假期福田口岸的日均出入境旅客量料達19.1萬人次；羅湖口岸日均客流量料達22萬人次；西九龍站口岸期間的總客流量將為51萬人次，日均10萬人次，峰值日可達11萬人次。為應對交通壓力，港鐵公司計劃在周六（4日）加開11對列車，往返於福田和香港西九龍站。另外，深圳鐵路客流最高峰預計出現在周三，單日到發旅客將逾70萬人次，其中深圳北站單日逾45萬人次；深圳寶安國際機場假期旅客吞吐總量料逾80萬人次，最高峰預計出現在周二（4月30日），單日旅客吞吐量將逾18萬人次。廣州南站則預計假期到發旅客603.2萬人次，日均75.4萬人次，同比增長2.08%。

交通運輸部周一宣布，小型客車通行收費公路周三至下周日繼續施行免收通行費政策，預測公路網運行將呈現出行總量大、自駕出行比例高的情況，其中自駕出行比例將達到八成左右。當局預計五一假期期間全國高速公路日均流量約6,350萬輛，為平日流量的1.8倍，流量峰值料達6,700萬輛，呈現省內短途與跨省中長途出行交織的特點，跨省出行較清明節假期明顯增加。