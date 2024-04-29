全國政協主席會議通過　撤銷唐一軍委員資格

政協第十四屆全國委員會第十八次主席會議周一（29日）在北京召開，會上審議通過了關於撤銷前司法部部長唐一軍政協第十四屆全國委員會委員資格的決定，提請全國政協十四屆常委會第七次會議追認。他去年1月任江西省政協黨組書記、主席，本月初被通報涉嫌嚴重違紀違法受查。

今次會議指出，要組織引導政協委員充分認識西部地區在全國改革發展穩定大局中的重要作用，圍繞重點工作、關鍵環節和新問題，深入一線調查研究，積極協商議政、獻計出力。會議又指，要深刻認識巡視工作對堅持和加強黨對政協工作全面領導的重要作用，做好全國政協黨組第一輪專項巡視和機關黨組第一輪巡視有關工作，扎實開展黨紀學習教育，引導政協委員和機關幹部把嚴守政治紀律和政治規矩放在首位，學紀、知紀、明紀、守紀，推動全國政協全面從嚴治黨向縱深發展。

會議審議通過了政協第十四屆全國委員會常務委員會第七次會議議程（草案）和日程，決定今年6月4日至6日在北京召開全國政協十四屆常委會第七次會議。會議亦審議通過《政協全國委員會關於開展主席會議成員學習調研活動的意見》，加強與政協委員聯繫交流，推進政協工作、更好服務大局。