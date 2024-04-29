傅崐萁結束訪陸稱兩岸回暖　促台放寬陸客入境

國民黨立法院黨團總召傅崐萁結束訪問大陸行程，周日（28日）深夜返台。他稱經過溝通協調，兩岸終於迎來春暖花開，在觀光旅遊、農特產品及航點等有很多收穫，未來會繼續努力。他周一（29日）在立法院指出，福建省對馬祖全面開放旅遊，大陸各省亦將開放赴台觀光，希望行政院相關部會加把勁，一天開放1.5萬至2萬名陸客赴台。

傅崐萁周日表示，國民黨有信心也願意為所有人民助兩岸破冰，希望兩岸未來一起打破過去的寒冬，盡快全面推動交流，還有觀光、農特產品、航點等，攜手迎接新時刻來臨。他周一再指出，此次大陸將全面啟動30個主要城市航點，對台灣開展海空運直航，便利大陸居民線上申請赴台觀光；呼籲陸委會、觀光署等單位放寬陸客一天不能超過2千人赴台的限制，恢復過往兩岸榮景。

民進黨立院黨團周一開記者會，批評傅崐萁此行是「賣台之旅」，是史上最不透明、不公開，質疑他跟陸方閉門談了甚麼，有沒有討論台灣修訂反滲透法、替大陸排除進口台灣高科技產品等障礙。對於民進黨團總召柯建銘形容他們此行是「小丑團」，傅崐萁表示絕不會憂讒畏譏，強調準總統賴清德也提過希望兩岸執政黨展開對話。前中廣董事長趙少康則指，國民黨替賴清德「開了門」，促對方趕快接球降低兩岸敵意螺旋。