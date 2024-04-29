傳美國務院成立小組　助盟友應付華經濟脅迫

美媒周日（28日）引述消息報道，美國國務院成立了一個8人小組，協助各國應對中國經濟脅迫，已接受逾10國諮詢如何準備或減輕來自中國的壓力。中國駐美國大使謝鋒上周六（27日）在活動上則指摘，3年來近300名中國公民遭美方無端滋擾遣返，批評「麥卡錫主義」干擾兩國正常往來。

中國駐美國大使館周日發布消息指，謝鋒出席「平安美國行」領保宣傳活動期間批評美方選擇性、歧視性、政治性執法，上述遭美方遣返的中國公民中，持有合法有效材料的留學生超過70人，就連應美方邀請赴美友好訪問的中國公務人員也被無端滋擾盤查。他指出，當前中美關係仍面臨嚴峻挑戰，針對亞裔的種族歧視尚未根除，歇斯底里的麥卡錫主義又捲土重來，政治正確的寒蟬效應不斷擴散蔓延，干擾中美正常人員往來，毒化兩國關係民意環境。他提醒，身處異國他鄉必須時刻繃緊安全這根弦，不斷提高安全意識和防範能力。

美媒報道指，因應中國此前對南韓、澳洲、立陶宛等的經濟脅迫，美國國務院內部成立一個團隊，專門在中國以經貿手段回應政治爭端時提供協助。負責該計劃的美國官員透露，各方對這類協助的需求很大，包括十多個亞洲、非洲、拉丁美洲和歐洲其他國家，不少均表示希望美國提供像給立陶宛的貿易融資、採購協議和市場准入等的方案。

對於美國國務卿布林肯稱中國試圖干擾美國大選，中國外交部發言人林劍周一（29日）表示，美國大選是美國的內部事務，中方從來沒有興趣，也不會以任何方式干預，堅決反對任何人出於選舉目的拿中國說事、損害中國利益。至於美國總統拜登近日簽署對外軍援法案，中方亦對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，敦促美方尊重中方的核心利益和重大關切，不得實施上述法案涉華消極條款。如美方一意孤行，中方將採取堅決有力措施，堅定捍衞自身主權安全發展利益。